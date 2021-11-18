Рекордсмен ніяк не заспокоється: Хельмут полює за 17-им браслетом

Філ Хельмут, який нещодавно покращив свій же рекорд з кількості завойованих браслетів Світової серії, має шанс здобути 17-тий титул. Американець – серед 13 претендентів не перемогу в престижному турнірі в дисципліні Разз.

Лише 63 майстрів відважились кинути виклик івенту за 10 000 доларів, який вважають одним із найбільш статусних в турнірній сітці WSOP.

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13 найбільш успішних гравців уже потрапили у гроші, гарантувавши собі щонайменше 17 827 доларів призових. Філ Хельмут вже має 2 браслети, які здобув у цій дисципліні, але шлях до хет-трику буде непростим. На фініші попереднього дня американець програв солідний банк і має передостанній стек.



Чип-лідер турніру Юрій Дзівілевські / фото PokerNews

У розпорядженні Хельмута лише 133 000 фішок, а це майже в 10 разів менше, аніж у чип-лідера. Мова про бразильця Юрія Дзівілевські – єдиного стекового мільйонера у когорті претендентів на титул. До слова, трофей організатори оцінили у майже 275 тисяч доларів.