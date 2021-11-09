Разочарования и сенсации Main Event WSOP: кто лидирует в Главном событии Мировой серии покера

В Лас-Вегасе подходит к концу стартовая стадия самого масштабного турнира WSOP. Даниэль Негреану вылетел на втором уровне, лучшие результаты среди украинцев демонстрируют Глеб Ковтунов, Валентин Шабельник и Евгений Тимошенко.

Главный ивент Мировой покерной серии стартовал 4 ноября. Участники прошли 5 стартовых флайтов, по итогам которых многие звезды попрощались с надеждами выиграть желанный браслет.

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На ранней стадии Main Event вылетели такие известные игроки, как Джонатан Ван Флит, Фил Лаак, Дэн Смит и Даниэль Негреану. Последний вообще провел на турнире всего 2 часа. Негреану с парой королей встретил в раздаче тузов Аймана Махфуда. В итоге банк 350 ББ отправился сопернику.

С самым большим стеком завершил первую стадию Главного События итальянский профессионал Мустафа Канит. Ему удалось умножить стартовый стек в 6 раз, что позволяет стартовать во второй день в качестве чип-лидера в компании 2 892 участников.

Мустафа Канит / Фото Сardmates

Огромное внимание привлекает участие в этом событии 88-летней легенды покера Дойла Брансона. Впервые с 2013 года он появился на Main Event WSOP и снова демонстрирует отличные результаты. "Крестный отец покера" раскрутился в течение дня до трех стартовых стеков и теперь продолжит соревноваться на стадии вторых дней.

Тут Брансону придется играть за одним столом с Джейсоном Куном – одним из лучших покеристов современности, получившим первый браслет WSOP в начале серии. Также звездную компанию дополнит Кина Инглэнд, которая недавно прославилась выигрышем почти полумиллиона долларов на WPT Venetian.

Дойл Брансон / Фото Pokernewsreport

Среди украинских игроков на Главном событии WSOP лучшие результаты демонстрируют Глеб Ковтунов, Валентин Шабельник и Евгений Тимошенко. Все они сохраняют стек на уровне топ-200 участников вторых дней Main Event WSOP.