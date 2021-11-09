Розчарування та сенсації Main Event WSOP: хто лідирує у Головній події Світової серії

У Лас-Вегасі завершується стартова стадія покерних перегонів наймасштабнішого турніру WSOP. Даніель Негреану вилетів на другому рівні, найкращі результати серед українців демонструють Гліб Ковтунов, Валентин Шабельник і Євген Тимошенко.

Головний івент Світової серії покеру стартував 4 листопада. Учасники вже пройшли 5 початкових флайтів, за підсумком яких багатьом зірковим гравцям довелося попрощатися з надіями виграти омріяний браслет.

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На ранній стадії Main Event WSOP вилетіли такі зірки, як Джонатан Ван Фліт, Філ Лаак, Ден Сміт і Даніель Негреану. Останній взагалі провів на турнірі лише 2 години. Негреану з парою королів натрапив на тузів Аймана Махфуда. У підсумку, банк у понад 350 ББ попрямував до суперника.

З найбільшим стеком завершив ранню стадію Головної події італійський професіонал Мустафа Каніт. Йому вдалося примножити стартовий стек у 6 разів, що дозволяє стартувати у другий день в статусі чип-лідера у компанії 2 892 учасників.

Мустафа Каніт / Фото Сardmates

Величезну увагу привертає участь у цій події 88-річної легенди покеру Дойла Брансона. Вперше з 2013 року він з'явився на Main Event WSOP і знову демонструє відмінні результати. "Хрещений батько покеру" розкрутився протягом дня до трьох стартових стеків і тепер продовжує змагатися на стадії других днів.

Брансону доведеться грати за одним столом із Джейсоном Куном – одним із кращих гравців сучасності, який здобув дебютний браслет WSOP на початку серії. Також зіркову компанію доповнить Кіна Інгленд, яка нещодавно прославилася виграними понад півмільйона доларів на WPT Venetian.

Дойл Брансон / Фото Pokernewsreport

Серед українських гравців на Головній події WSOP найкращі позиції посідають Гліб Ковтунов, Валентин Шабельник та Євген Тимошенко. Усі вони зберігають стек на рівні топ 200 з-поміж учасників других днів події.