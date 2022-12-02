Рассел Кроу потерпел неудачу: почему фильм "Poker Face" не оправдал ожиданий

Премьера самого ожидаемого фильма года про покер с голливудскими звёздами разочаровала покерное сообщество. Профессиональные игроки раскритиковали "Poker Face".

Главную роль и место режиссёра в фильме "Poker Face" получил известный актёр и обладатель Оскара Рассел Кроу, поэтому премьеру киноленты ждали с большим нетерпением. Однако фильм не получил одобрительных отзывов среди покеристов.

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Как оказалось, покер совсем второстепенный элемент сюжета. В фильме показано всего 10 минут самой игры за столом, а акцент делается на его социальном аспекте. Сюжет развивается на фоне покера, не вникая в суть самой игры.

Трейлер фильма "Poker Face": смотрите видео

Покеристы раскритиковали фильм в соцсетях, заявив, что эта кинолента точно не добьется успеха "Шулеров" с Мэттом Дэймоном, вышедших ещё в 1998 году. Всё-таки фанаты покера ждали большего, ведь помимо Рассела Кроу, основными актёрами фильма являются Эльза Патаки, известна своей работой в разных частях "Форсажа", Лиам Хемсворт из "Голодных игр" и популярный рэпер Роберт Дигз (RZA).