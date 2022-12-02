Рассел Кроу зазнав невдачі: чому фільм "Poker Face" не виправдав очікувань

Прем'єра найочікуванішої кінострічки року про покер із голлівудськими зірками розчарувала покерну спільноту. Професійні гравці розкритикували "Poker Face".

Головну роль та місце режисера у фільмі "Poker Face" отримав відомий актор і володар Оскара Рассел Кроу, тому на прем'єру кінострічки чекали з нетерпінням. Однак фільм не отримав схвальних відгуків серед самих покеристів.

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Як виявилось, покер зовсім другорядний елемент сюжету. У фільмі показано лише 10 хвилин самої гри за столом, а акцент робиться на його соціальному аспекті. Сюжет розгортається на фоні покеру, глибоко не аналізуючи суть гри.

Трейлер фільму "Poker Face": дивіться відео

Покеристи висловилися у соцмережах, що ця кінострічка точно не досягне успіху "Шулерів" з Метом Деймоном, який вийшов ще у 1998 році. Все-таки фанати покеру чекали більшого, адже крім Рассела Кроу, основними акторами фільму також є Ельза Патакі, яка відома своєю роботою у різних частинах "Форсажу", Ліам Хемсворт із "Голодних ігор" та популярний репер Роберт Дігз (RZA).