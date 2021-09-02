Рассел Кроу отправил свой "Покер Фейс" на карантин

Голливудский "гладиатор", а с недавних пор и режиссер Рассел Кроу, вынужден отложить премьеру своей ленты. Съемки "Покер Фейс" приостановили из-за пандемии лишь за 6 дней до завершения работы над фильмом.

Триллер, где Рассел Кроу, кроме режиссерской работы, исполнит главную роль, снимают в Австралии. А "зеленый континент", как известно, недавно накрыла волна штамма Дельта, в стране ввели серьезные карантинные ограничения.

Читайте также: Эксперт PokerMatch в прямом эфире выиграл 95 тысяч долларов

Съемочная группа "Покер Фейс" уже находилась на финишной прямой, но вынуждена была поставить работу на паузу на неопределенный срок. Ленту изначально планировали снимать в Майами, впрочем, Рассел Кроу настоял на съемках в Сиднее, как можно ближе к своей родине Новой Зеландии.

Поэтому, голливудской звезде теперь не избежать критики со стороны ценителей фильмов на покерную тематику. А весь сюжет фильма "Покер Фейс" завязан на интеллектуальной игре. Герой Рассела Кроу миллиардер Джейк организует дорогие покерные разборки чтобы отомстить своим недругам.