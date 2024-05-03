"Украинцы – одни из самых сложных соперников": юристка из США зажигает на EPT в Монте-Карло

В Монте-Карло близится к своему завершению очередной этап Европейского покерного тура (EPT). В частности, совсем скоро определится чемпион Главного события фестиваля.

Одной из самых ярких звезд Main Event стала американка Рания Насредине. Юристка из Оклахомы не является профессиональной покеристкой, но точно разбирается в этой игре лучше среднестатистического картежника.

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Рания имеет за спиной более 600 тысяч долларов, выигранных в живых турнирах, и стала единственной женщиной, которой в этом году удалось пробиться за финальный стол Главного события EPT в Монте-Карло. А еще Насредине отдает должное украинским покеристам.

Во-первых, я должна сказать, что одни из самых тяжелых соперников, с которыми я столкнулась за предыдущие четыре дня, были из Украины. Во-вторых, EPT Монте-Карло – замечательное место. Турнир хорошо организован, вкусная еда (для меня это самое главное) и отличная структура. В-третьих, я ожидаю, что мне будет сложно против сильных соперников, но то, чего мне не хватает в навыках, я компенсирую удачей! И напоследок, я знаю, что вы спрашивали о покере, но надеюсь, что в вашей стране наступит мир!,

– сказала Рания в комментарии порталу "Покерный вестник".

Финальный стол Насредине будет начинать с самым маленьким стеком, размером в 29 больших блайндов.

Напомним, лучше всех из украинцев в Главном событии EPT выступил Костя Гольский, который финишировал 34-м и заработал 20 100 евро призовых.

Украинский трофей

А вот в другом турнире в рамках EPT украинцу таки удалось обыграть всех соперников. Алексей Натоптанный стал чемпионом соревнований Hyper Turbo Freezeout, за что получил 21 370 евро призовых.