2 года назад канадец погряз в тяжелой депрессии из-за потери близкого человека и перестал следить за собственным здоровьем. Как следствие – десяток лишних килограммов, легкая стадия ожирения и немало психологических проблем.

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Все это бремя негативно влияло на профессиональную деятельность Кевина. Покеристу физически тяжело давались длительные сессии, а далеко не лучший внешний вид перед стотысячной аудиторией на платформе Twitch стремительно уничтожал самооценку стримера.



Кевин Мартин / Twitter покериста

Мартин, впрочем, взял себя в руки и за неполных 2 года буквально перевернул свою жизнь. Здоровое питание, спорт и медитация сделали из него другого человека, и не только визуально. Канадец стал более уравновешенным и уверенным в себе, а для покериста – это едва ли не главные добродетели. Поэтому теперь, накачав непробиваемый пресс, Кевин Мартин имеет все шансы укрепить и свое финансовое положение.