Украинцы "рвут" онлайн: впечатляющие успехи наших покеристов

Игроки из Украины продолжают доказывать свой высокий уровень в престижных онлайн-турнирах. Наши земляки борются за тысячи долларов в противостоянии с сильнейшими оппонентами.

Статус главной украинской звезды покера на этой неделе пока удерживает игрок с ником Prosperous4. Ему удалось попасть сразу за два финальных стола в течение одного вечера.

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Турнир Wednesday Double Stack HR за 1 050 долларов собрал 106 входов. Prosperous4 удалось финишировать вторым в этой компании и заработать почти 19 тысяч долларов. Наш земляк уступил лишь бразильцу pinhozera, который получил на 6 тысяч больше. А вот в турнире Bounty Hunters Forty Stack HR с бай-ином 444 бакса Prosperous4 финишировал шестым и пополнил свой банкролл еще на полторы тысячи долларов.

Не устает стабильно радовать высокими результатами еще один украинский профи Break_your_face. На этот раз ему удалось победить в соревнованиях за 525 долларов. Участие, правда, приняли лишь 13 игроков, поэтому за победу представитель Украины получил сравнительно скромные 4 225 долларов.

Подняться на третью строчку соревнований Bounty King HR за 320 долларов сумел украинец с ником Tyche Yunqi. Вместе с условной бронзовой наградой он получил 4 010 баксов.

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