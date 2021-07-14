Проклятие снято: Даниэль Негреану выиграл первый живой турнир за 8 лет

Звездный канадский покерист впервые с 2013 года стал чемпионом живого соревнования. Негреану торжествовал в событии номер семь.

Бай-ин сюда стоил 50 тысяч долларов. 35 входов гарантировали приличный призовой фонд — 1,75 миллиона баксов!

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Конечно, на солидный куш охотилось немало акул покера. За финальным столом собралась действительно звездная компания.

В частности, лидером в решающий этап турнира входил неудержимый Али Имсирович. Правда, на этот раз боснийцу не повезло. Он занял пятое место, заработав 122 тысячи долларов.

Далее Негреану выбил испанца Серхи Рейха (192 тысячи "зеленых" призовых). Следующая жертва Даниэля была еще крупнее, от рук канадца пострадал сам Алекс Фоксен. За третью позицию он получил 280 тысяч баксов.

В финальном хедз-апе канадец боролся с Дэвидом Колменом. Американец довольно долго сопротивлялся, но в конце концов не устоял под натиском Негреану, который в этот вечер был откровенно в ударе:

Я хорошо выступал всю неделю. Все благодаря тому, что начал лучше понимать блефы и важность их использования. Я начал гораздо больше блефовать, увеличил агрессию. Так получил несколько хороших банков и в итоге кубок победителя.

Кроме кубка, Даниэль заработал 700 тысяч долларов! Колмен получил 455 тысяч баксов.

Также Негреану ворвался в тройку лучших в общем рейтинге PokerGo Cup. Лидером здесь остается Али Имсирович.