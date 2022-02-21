Признанный мастер Шорт Дека: украинский стример выиграл два турнира за одну сессию

Денис "Santazzzua" Чуфарин удачно стартовал в Short Deck Series. Украинский стример в прямом эфире заработал 12 000 долларов.

Шорт Дек – это игра в покер укороченной колодой карт. Одним из самых преданных фанатов этой игры является украинский покерист Денис Чуфарин.

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Удача улыбнулась стримеру дважды уже в первый день серии по Шорт Деку. Сначала "Santazzzua" преуспел в турнире с бай-ином 888 долларов, где было сделано 27 входов. В призы попадали только трое игроков. Два места на пьедестале забронировали украинцы. Алексей Меженков за 3 место получил 5 539 долларов, а Денис Чуфарин стал чемпионом и заработал 9 850 долларов.

Затем "Santazzzua" оказался за еще одним финальным столом в турнире с бай-ином 105 долларов. Тут уже было сделано 73 регистрации, но это не остановила Дениса и он добавил к своему банкроллу 2 192 доллара.