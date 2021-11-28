Прагу закрыли на карантин: этап Европейского покерного тура пришлось перенести

Один из самых массовых и престижных покерных фестивалей, который 8-го декабря готовилась принять чешская столица, поставили на паузу. Чехию накрыла очередная волна ковидной эпидемии, что заставило власти ввести в стране режим чрезвычайной ситуации.

В 2020 году этап Европейского покерного тура в Праге отменили, а нынешний, предварительно, перенесли на следующий год.

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В середине этой недели в Чехии зафиксировали 25 000 новых случаев заражения коронавирусом и это в стране с 10-миллионным населением. Следовательно, с 25 ноября в Чехии объявили чрезвычайную ситуацию и ввели серьезные карантинные ограничения. Организаторам столь массового события как этап EPT, также пришлось отступить. Новая дата серии пока неизвестна.

Интересно, что другой масштабный покерный фестиваль, который сейчас проходит в Чехии, похоже, таки доиграют. Организаторы европейской версии WSOP в Розвадове уверяют, что все запланированные турниры состоятся. Правда, пришлось несколько подкорректировать расписание.