"Посейдон" облажался: яркий образ не помог Филу Хельмуту побороться за престижный титул

Самый титулованный покерист Мировой покерной серии не изменял себе, и на Главное событие WSOP, зимней ее версии, устроил костюмированное шоу. На Багамах Хельмут примерил на себя образ повелителя морской стихии.

Кем он только не был - Цезарем, автогонщиком, бойцом ММА, "выдающимся шоуменом", "белым магом"... Далеко не полный перечень образов, в которых Фил Хельмут открывал участие в Главных событиях Мировой серии. Зимняя версия WSOP на Багамах не стала исключением.

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Фил Хельмут / Фото PokerNews

На Atlantis Paradise Island Хельмут "приплыл" в костюме Посейдона в компании 17 русалок и оркестра. Впрочем, весь этот шик и шум не помогли владельцу 17 браслетов WSOP. Американец завершил свое выступление в Main Event в середине первого игрового дня. Попробуем подбодрить Фила, вспомнив в видеонарезке его другие, яркие и не очень, появления на главный покерный турнир.

Куда скромнее, но эффективнее в Main Event ведут себя украинцы. Наша Ольга Ермольчева, скажем, пробилась во второй день с хорошим стеком. Украинка пронесла около полумиллиона фишек и находится среди лидеров чип-каунта.



Ольга Ермольчева / Фото PokerNews