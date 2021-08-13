Португалец выбил финна из тройки самых успешных онлайн-покеристов года

Жоау Виейра опередил Сами Келопуро в списке главных монстров онлайн-покера 2021 года. Интересно, что эти двое конкурируют и в рейтинге самых успешных игроков в истории.

Португалец вообще — на вершине этого списка. Не так давно он обогнал многолетнего лидера шведа Никласа Астедта.

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Виейра заработал более 25 миллионов за карьеру, Астедт — почти на три миллиона меньше. А Келопуро замыкает тройку топов.

Если же говорить о текущем сезоне, то длительное время финн опережал португальца. Но Жоау все же смог обойти Сами и в этом списке. Правда, отставание скандинава вполне можно назвать символическим.

А вот на вершине рейтинга все еще двое бразильцев. И если Бруно Волкман лишь немного опережает преследователей, то Юрий Мартинс на вершине чувствует себя на удивление уверенно.