Португалець викинув фіна з трійки найуспішніших онлайн-покеристів року

Жоау Вієра випередив Самі Келопуро в списку головних монстрів онлайн-покеру 2021 року. Цікаво, що ці двоє конкурують і в рейтингу найуспішніших гравців у історії.

Португалець й взагалі — на вершині цього списку. Не так давно він обігнав багаторічного лідера шведа Нікласа Астедта.

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Вієра за кар’єру заробив більше 25 мільйонів доларів, Астедт — майже на три мільйони менше. А Келопуро замикає трійку топів.

Якщо ж говорити про поточний рік, то тут тривалий час фін випереджав португальця. Але Жоау все ж зміг обійти Самі і в цьому списку. Щоправда, відставання скандинава цілком можна назвати символічним.

А от на вершині рейтингу все ще двоє бразильців. І якщо Бруно Волкман лише трохи випереджає переслідувачів, то Юрі Мартінс на вершині почувається напрочуд впевнено.