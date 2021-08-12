Полная доминация: австрийский покерист выиграл 423 тысячи долларов
12 августа 2021 , 12:25Читати новину українською
Источник:PocketFives
Австриец Даниэль Смилькович стал чемпионом турнира 6-Handed NLH Championship. Этот турнир является частью WSOP Online.
Бай-ин в соревнования стоил 5000 долларов. Призовой фонд составил более двух миллионов долларов. Для определения триумфатора участникам понадобилось три дня.
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В решающий этап соревнования лидером вошел Даниэль Смилькович. Австриец грамотно использовал свое преимущество и ни разу не позволил хотя бы кому-то собрать больше стек, чем у него.
В хедз-апе Даниэль разобрался с китайским оппонентом Сюмин Ци. Раннер-ап заработал 306 тысяч "зеленых". Чемпион получил 423 тысяч долларов!