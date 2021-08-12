Повна домінація: австрійський покерист виграв 423 тисячі доларів
12 серпня 2021 , 12:04
Джерело:PocketFives
Австрієць Даніель Смільковіч став чемпіоном турніру 6-Handed NLH Championship. Це турнір WSOP Online.
Бай-ін у змагання коштував 5 тисяч баксів. Призовий фонд склав більше двох мільйонів доларів. Для визначення тріумфатора учасникам знадобилося аж три дні.
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У вирішальний етап змагання лідером увійшов Даніель Смільковіч. Австрієць грамотно використав свою перевагу і жодного разу не дозволив бодай комусь зібрати більший стек, ніж в нього.
У хедз-апі Даніель розібрався з китайським опонентом Сюмін Ці. Раннер-ап заробив 306 тисяч "зелених". Чемпіон отримав 423 тисячі доларів!