Покерный профессионал или гениальный мафиози: загадочная история Пола Фуа

Пола Фуа называют одним из самых успешных букмекеров в мире, связывают с гонконгской мафией, но в любом случае особое место в его жизни занимает покер. Только в этом месяце малазиец выиграл в покер около 800 000 долларов.

Малазийский миллиардер Пол Фуа – постоянный участник самой дорогой покерной серии в мире Triton Poker. Выступая в турнирах и играя кэш, он зарабатывал очень много. По данным Hendon Mob, только в живых турнирах малазиец выиграл более 28 000 000 долларов.

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При этом до сих пор остаётся загадкой – чем же занимается Пол Фуа на самом деле. По слухам, малазиец возглавлял один из кланов могущественной мафиозной триады Гонконга из-за чего на него охотится ФБР. У Пола Фуа действительно возникали проблемы с законом.

Львиную долю своего капитала он заработал благодаря букмекерскому делу. Это едва не стоило ему свободы. Занимаясь подпольными тотализаторами, Пол Фуа не ограничивался азиатским рынком. В 2014 году его арестовало ФБР за незаконный тотализатор в Лас-Вегасе.

Пол Фуа / Фото somuchpoker.com

Благодаря влиятельным людям из своего окружения ему удалось выйти сухим из воды. Позже Пол Фуа начал завоевывать покерный рынок. Собственно, он посодействовал тому, чтобы сделать из Макао мировой центр игорного бизнеса. Ещё до знакомства с покером малазиец завлекал туда богачей, получая процент от казино. Впоследствии Пол Фуа и сам серьёзно "подсел" на покер.

Он выигрывал невероятные суммы денег за частными кэш-столами. Однажды сумма была настолько большой, что швейцарский банк потребовал у Пола Фуа доказательства происхождения этих денег. Ему пришлось показывать банкирам видео с его триумфальными раздачами.

Пол Фуа на серии Triton Poker / Фото triton-series.com

В 2011 году вместе с другими богачами из Азии Пол Фуа впервые появился на телевизионной кэш-игре в Мельбурне, а также принял участие в турнире с бай-ином 250 000 долларов. Эти ребята создали настоящий фурор, разыгрывая сотни тысяч долларов едва ли не в каждой раздаче. Рейтинги покерного шоу выросли, как и медийность азиатских миллиардеров.

Вскоре Пол Фуа вышел на такой уровень игры, что мог противостоять сильнейшим регулярам мира. В 2015 году вместе с Ричардом Йонгом они основали теперь уже известную серию для суперхайролеров Triton Series. Эти турниры пользуются большой популярностью, а соучредитель серии и сам показывает неплохие результаты. В августе очередной этап Triton Series состоялся в Лондоне. Пол Фуа оформил 3 ITM на общую сумму призовых почти 800 000 долларов.