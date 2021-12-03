Жульен Мартини надолго запомнит визит в чешский Розвадов на европейский этап WSOP. Француз потратил всего 3 дня на то, что многим профессионалам не удается за всю карьеру.

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Мартини не успел сполна насладиться победой в турнире по Холдему с "короткой колодой" за 2 500 евро, как на тебе – еще один титул. Отложив шампанское, француз запрыгнул в ивент по 8 играм, и снова первым пришел к финишу.

По 2 000 евро скинулся 61 игрок, но лишь 10 из них получили профит, в том числе, и трое владельцев браслетов WSOP. Оле Шемион к этой когорте присоединился лишь 3 недели назад, но развить успех не сумел. В хедз-апе маститый немец (20 960 евро призовых) не справился с апстриком Жюльена Мартини (33 910 евро).



Бертран Гроспелье / Фото casinoonline.de

К триумфальной фотосессии француз решил подойти во всеоружии. Он отправил своего друга Бертрана Гроспелье в гостиничный номер за браслетом, который выиграл накануне. "ElkY", обуздав собственное самолюбие, миссию выполнил. Все-таки, до старта WSOPE в Розвадове именно Гроспелье возглавлял список самых титулованных французов на полях Мировой серии.