Покерный мир прощается с новатором интеллектуальной игры

Генри Оренштейн не получил славы успешного покерного игрока. Зато именно этот уважаемый мужчина приобщился к революционному изобретению, которое кардинально изменило историю интеллектуальной игры.

Американец ушел из жизни в возрасте 98 лет, пережив лагеря смерти и непростые времена адаптации в США. Новое отечество подарило польскому еврею немало возможностей, которые Оренштейн трансформировал в успешный бизнес.

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Генри Оренштейн / фото newsweek.com

Эмигрант запустил производство игрушек Toper Toys, а этот бренд стал одним из главных мировых флагманов в этом направлении. Еще одно детище Генри Оренштейна повлекло за собой настоящую покерную революцию, подняв популярность игры до невиданных высот.

В 1995 году Оренштейн запатентовал сканер игральных карт, который монтировался в покерные столы. А уже в начале нового тысячелетия это изобретение стало неизменным участником всех самых престижных покерных баталий.

Сканер карт для покерных столов / фото Poker Central

Сканер Оренштейна, который позволил зрителю в режиме реального времени оценивать розыгрыш стартовых рук, поначалу стремительно ворвался в многочисленные покерные шоу. А потом и главные офлайн-турниры трудно было представить без этого помощника. В конце концов, не в последнюю очередь благодаря изобретению Генри Оренштейна, покер пережил настоящий бум, названный "Эффектом Манимейкера".