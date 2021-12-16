Покерний світ прощається із новатором інтелектуальної гри

Генрі Оренштейн не здобув слави успішного покерного гравця. Зате саме цей поважний чоловік долучився до революційного винаходу, який кардинально змінив історію інтелектуальної гри.

Американець пішов із життя у віці 98 років, переживши табори смерті і непрості часи адаптації у США. Нова батьківщина подарувала польському єврею чимало можливостей, які Оренштейн трансформував в успішний бізнес.

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Генрі Оренштейн / фото newsweek.com

Емігрант запустив виробництво іграшок Toper Toys, а цей бренд згодом став одним із головних світових флагманів цього напрямку. Ще одне дітище Генрі Оренштейна спричинило справжню покерну революцію, піднявши популярність гри до небачених висот.

В 1995 році Оренштейн запатентував сканер гральних карт, який вмонтовували у покерні столи. А вже на початку нового тисячоліття цей винахід став незмінним учасником усіх найпрестижніших покерних баталій.



Сканер карт для покерних столів / фото Poker Central

Сканер Оренштейна, який дозволив глядачу в режимі лайв оцінювати розіграш стартових рук, спочатку стрімко увірвався в численні покерні шоу. А згодом і головні офлайн-турніри важко було уявити без цього помічника. Зрештою, не в останню чергу завдяки винаходу Генрі Оренштейна покер пережив справжній бум, який назвали "Ефектом Манімейкера".