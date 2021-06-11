Покерный миллионер Дэвид Питерс за сутки заработал более 200 тысяч долларов

В Лас-Вегасе близится к завершению престижная серия US Poker Open. В 2019 году ее чемпионом стал известный профессионал Дэвид Питерс. И, похоже, в этом году американец решил повторить свой успех.

В течение одних суток Питерс вышел за финалки сразу двух турниров серии, что позволило ему захватить лидерство в общем зачете US Poker Open. Собственно, один из этих турниров Дэвид и вовсе выиграл.

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Соревнования с бай-ином 10 тысяч долларов по Безлимитному Холдему собрали 99 участников – пока самое большое поле серии. Остановить Питерса, впрочем, не сумел никто. В хедз-апе он переиграл своего соотечественника Джареда Джеффи, получив чемпионский трофей и более 200 тысяч долларов призовых.

Практически без отдыха Питерс взялся за игру еще и в турнире по Пот-Лимит Омахе. Здесь победить не удалось, но все же он финишировал восьмым и заработал еще 25 тысяч баксов. Так что Дэвиду осталось завоевать еще всего несколько тысяч, чтобы довести свои карьерные выигрыши до впечатляющей отметки в 34 миллиона долларов. Сейчас он занимает 7-е место по этому показателю в истории игры.