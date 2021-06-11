Покерний мільйонер Девід Пітерс за добу заробив понад 200 тисяч доларів

У Лас-Вегасі наближається до завершення престижна серія US Poker Open. У 2019 році її чемпіоном став відомий професіонал Девід Пітерс. І, схоже, цього року американець вирішив повторити той успіх.

Впродовж однієї доби Пітерс вийшов за фіналки одразу двох турнірів серії, що дозволило йому захопити лідерство у загальному заліку US Poker Open. Власне, один з цих турнірів Девід узагалі виграв.

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Змагання із бай-іном 10 тисяч доларів з Безлімітного Холдему зібрали 99 учасників – поки найбільше поле серії. Зупинити Пітерса утім не зумів ніхто. У хедз-апі він переграв свого співвітчизника Джареда Джеффі, здобувши чемпіонський трофей та понад 200 тисяч доларів призових.

Практично без відпочинку Пітерс взявся до гри ще й у турнір з Пот-Ліміт Омахи. Тут перемогти не вдалося, та все ж він фінішував восьмим і заробив ще 25 тисяч баксів. Тож Девіду залишилося завоювати ще всього кілька тисяч, щоб довести свої кар’єрні виграші до вражаючої позначки у 34 млн доларів. Зараз він займає 7-ме місце за цим показником у історії гри.