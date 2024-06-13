"Надеюсь, жена больше не злится": любитель выиграл более 400 тысяч долларов на дебютном WSOP

Айван Бентон играет в покер всего чуть больше года, а в Вегас, на Мировую серию покера, приехал впервые в жизни. И вот любитель уже с первой попытки выиграл свой дебютный золотой браслет и солидные призовые.

Большинство профессиональных игроков в покер идут к этому всю свою карьеру и часто не достигают цели. А вот Айвану Бентону выиграть браслет WSOP удалось уже в первом в его жизни турнире, который сыграл на главном покерном фестивале планеты.

К теме Как превратить 300 долларов в 400 тысяч: "гладиаторский" рецепт и успехи украинцев

Как признался Бентон, покером интересуется лишь чуть больше года, а в Лас-Вегас из Луизианы приехал скорее ради эксперимента, чем заработать денег. Но пришлось на несколько дней задержаться.

Я здесь с пятницы, приехал как раз перед турниром Mystery Millions, а в понедельник уже собирался домой. Но старт серии пошел не по плану. Я допустил несколько просчетов с банкроллом и решил, что не стоит спешить с возвращением. Попробую сыграть в этот турнир и оно того стоило. Надеюсь, жена теперь больше не будет злиться,

– рассказывает Айван Бентон.

Для того, чтобы "замолить грехи" у американца есть серьезный аргумент – он превратил 1 500 долларов на 412 484 баксов и получил, как говорит чемпион, финансовую независимость. В турнире Freezeout No-Limit Hold'em Бентон переиграл 2 316 соперников и примерил свой первый золотой браслет.



Айван Бентон / Фото PokerNews

Почивать на лаврах любитель, впрочем, не спешит. Теперь имеет возможность сыграть еще в нескольких турнирах и не простит себе, если не инвестирует 10 000 долларов в Главное событие, которое стартует 3-го июля.

Ник Шульман в режиме "босса" выиграл свой пятый браслет WSOP

Американский покерист сорвал пока самый большой куш на нынешней Мировой серии покера. Шульман поиздевался над соперниками за финальным столом турнира с бай-ином 25 000 долларов.