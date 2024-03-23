1 300 000 долларов свалились на голову: в Канаде сорвали очередной Бед Бит Джекпот

Фантастическую сумму по итогам одной раздачи разделили игроки счастливого стола в одном из покерных клубов. Самый большой кусок пирога достался "неудачнику" - более полумиллиона баксов.

Покерное заведение Canada's Playground Poker Club продолжает щедро насыпать деньжат своим клиентам. Мы уже рассказывали, как здесь "лопнул" рекордный для страны Бэд Бид Джекпот. В этот раз сумма немного скромнее, но, поверьте, также солидная.

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Владельцы клуба положили на стол около 1.3 миллиона долларов, в пересчете на американскую валюту. Все потому, что двое игроков оформили Бэд Бид Джекпот – редкий покерный кулер когда в раздаче сходятся сильнейшие комбинации. Так вот на этот раз один из спортсменов собрал каре валетов, а его обидчик – стрит-флеш от 7 до J. Не спрашивайте о вероятности такого расклада, но это действительно – большая редкость.



Бэд Бит Джекпот / Фото Playground Poker Club

Озвученную сумму разделили, прежде всего, участники стола, где состоялась эта покерная диковинка. По правилам, около 40% получил тот, кого переехали. Владелец каре валетов стал богаче на полмиллиона долларов с хвостиком. Вдвое меньше получил покерист, который выиграл банк благодаря второй по силе комбинации. Остальное разделили игроки за счастливым столом. Не с пустыми карманами остались и покеристы с других столов.