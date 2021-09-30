Покерный гений: за полмесяца Майкл Аддамо выиграл более 5 миллионов долларов

В Лас-Вегасе выясняли отношения лучшие из лучших в турнирном покере. Заплатив по 300 тысяч долларов для участия в Super High Roller Bowl, австралиец Майкл Аддамо заработал невероятные 3,4 миллиона.

Приключения Майкла Аддамо в покере вызывают восторг по всему миру. Только за последние несколько недель он выиграл 3 крупных турнира кряду, подтверждая статус главной звезды современности.

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Суперхайроллерский турнир SHRB собрал 21 вход и призовой фонд 6 300 000 долларов. Среди покерных толстосумов лишь трое уходили домой с призовыми. Майкл Аддамо достаточно быстро стал главным ньюсмейкером этого события, выбив из турнира самого Даниэля Негреану. Но сделал это очень красиво и еще на первом уровне блайндов.

По итогу 3дневного турнира австралиец сошёлся в хедз-апе с другим гигантом турнирного покера Джастином Бономо из США. Упорное противостояние разрешил куллер в пользу Аддамо – флеш на тёрне против двух пар оппонента на ривере.

Что касается мотивации выиграть третий подряд турнир, то её у меня хватало. Я по своей натуре очень соревновательный человек. Было круто оформить занос, но надо признать, что в последней раздаче с флешом мне очень повезло.

За победу в Super High Roller Bow Майкл Аддамо получил фантастические 3 400 000 долларов. Джастин Бономо заработал чуть меньше двух миллионов, Шон Винтер – ровно миллион.