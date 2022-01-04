Покерных хайроллеров выгоняют из-за новогоднего стола: в Лас-Вегасе стартует живая серия

2022 год порадовал оптимистичным началом поклонников живого покера. В столице игорного бизнеса коронавируса не боятся, в подтверждение – организация офлайн-серии уже в первые дни нового года.

Серия для хайроллеров будет хоть и непродолжительной – всего 4 турнира по Безлимитному Холдему – должна дать яркое начало новому покерному сезону.

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С 5 по 8 января спортсмены с глубоким банкроллом сойдутся в 2 ивентах с бай-ином 10 000 долларов, а также турнирах за 15 000 и 25 000 долларов. Гостей казино The Venetian Resort ждет приятный бонус. С игроков, которые сделали стартовый взнос или нырнули в турнир на стадии поздней регистрации, не будут брать рейк. А вот с каждой "дополнительной пули" уже придется оплатить комиссию организаторам покерных баталий.

Серия хайроллеров в Лас-Вегасе будет одним из нескольких покерных событий, которые синхронно стартуют в офлайне в начале нового года. Не лишней в этом списке будет и украинская столица. С 14 по 23 января Киев примет live-серию турниров PokerMatch UA Millions.