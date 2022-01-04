Покерних хайролерів виганяють з-за новорічного столу: в Лас-Вегасі стартує жива серія

2022 рік потішив оптимістичним початком шанувальників живого покеру. В столиці грального бізнесу коронавірусу не бояться, на підтвердження – організація офлайн-серії вже у перші дні нового року.

Серія для хайролерів буде хоч і нетривалою – лише 4 турніри з Безлімітного Холдему – повинна дати яскравий початок новому покерному сезону.

Читайте також: PokerMatch продовжив співпрацю із відомим регуляром

З 5 по 8 січня спортсмени із глибоким банкролом зійдуться у 2 івентах з бай-іном 10 000 доларів, а також турнірах за 15 000 і 25 000 доларів. На гостей казино The Venetian Resort чекає приємний бонус. Для гравців зі стартового входу, навіть із пізньої реєстрації, не братимуть рейк. А от із кожної "додаткової кулі" уже доведеться сплатити комісію організаторам покерних баталій.

Серія хайролерів в Лас-Вегасі буде однією із кількох покерних подій, які синхронно стартують в офлайні на початку нового року. Не зайвою у цьому списку буде і українська столиця. З 14 по 23 січня Київ прийме live-серію турнірів PokerMatch UA Millions.