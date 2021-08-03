Поэтому ожидаемо, что рано или поздно эти двое должны были сойтись в дуэли за звание сильнейшего ветерана современного покера, тем более, что сейчас хедз-ап противостояния популярны как никогда.

Читайте также: Более 10 000 000 гривен гарантии: в Одессе состоится живая покерная серия

Первый шаг к этому матчу сделал Сайдел, который предложил Хельмуту встретиться в следующем году на шоу High Stakes Duel, где Фил пока непобедим и выиграл уже 7 поединков.

Сайдел заметил, что он уже дважды побеждал Фила в хедз-апах, хотя это и было давно (1988 и 1992 годах). Поэтому настало время реванша. Вероятность того, что Хельмут примет вызов очень высока, но дуэль все же состоится только в следующем году.

К тому времени Фил успеет сыграть еще не один матч на High Stakes Duel. В частности, недавно он предложил своим подписчикам угадать кто станет его следующим соперником: Фил Айви, Том Дван, Тони Джи или Джонни Фин Чан.