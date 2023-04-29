Покерные дуэли возвращаются противостоянием Негреану и Перссона за 50 000 долларов

Одно из самых популярных покерных шоу возвращается на больше экраны. В рамках нового сезона High Stakes Duel состоится сразу 2 раунда между Даниэлем Негреану и Эриком Перссоном.

В новом сезоне правила шоу изменили. Теперь для общей победы и получения выигрыша на High Stakes Duel необходимо выиграть 2 матча подряд. Если Негреану и Перссон сыграют вничью, проигравший во втором раунде может воспользоваться правом на реванш, но решение нужно принимать сразу.

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Первый раунд состоится 8 мая, а бай-ин составит 50 000 долларов. Матч-реванш запланирован на 9 мая, но проигравшему придётся заплатить 100 000 долларов. Противостояние Даниэля Негреану и Эрика Перссона будет транслироваться по платной подписке стримингвого сервиса PokerGO.

Также в программу включили так называемый "андекрат". В "разогревочном" поединке встретятся не менее именитые Шон Диб и Майк Матусов. Их противостояние пройдёт 5 мая с бай-ином 10 000 долларов и будет транслироваться в открытом доступе на ютуб-канале PokerGO.