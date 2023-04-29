Найгучніші покерні дуелі повертаються протистоянням Негреану та Перссона за 50 000 доларів

Одне з найпопулярніших покерних шоу повертається на великі екрани. Новий сезон High Stakes Duel відкривають одразу 2 раунди між Даніелем Негреану та Еріком Перссоном.

У новому сезоні правила шоу змінили. Тепер для загальної перемоги на High Stakes Duel достатньо виграти всього 2 матчі поспіль. Якщо Негреану та Перссон зіграють внічию, тоді той, хто програв у другому раунді, може скористатися правом на реванш. Але рішення потрібно приймати одразу.

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Перший раунд відбудеться 8 травня. Бай-ін складе 50 000 доларів. Матч-реванш запланований на 9 травня. Той, хто запросив реванш, вносить уже 100 000 доларів. Протистояння Даніеля Негреану та Еріка Перссона транслюватиметься на платному стрімінговому сервісі PokerGO.

Також у програму включили так званий "андекрат". Розігрів до нового сезону влаштують не менш імениті Шон Діб та Майк Матусов. Їхнє протистояння відбудеться 5 травня з бай-іном 10 000 доларів. Транслюватиметься у відкритому доступі на ютуб-каналі PokerGO.