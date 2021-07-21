Покерное сообщество потеряло еще одну легенду

На 53-м году неожиданно ушел из жизни знаменитый покерист, владелец шести золотых браслетов WSOP Лейн Флек.

Игрока нашли мертвым в его доме и, по предварительной информации, он умер во сне. Свое соболезнование семье и близким сразу выразили немало известных покеристов, заодно сказав много приятного о Флеке.

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В частности, Фил Хельмут назвал игру Лейна феноменальной, а его самого – бесстрашным, а Даниэль Негреану заверил, что всегда будет помнить коллегу:

Я всегда буду беречь все безумные воспоминания о нем. Зная Лейна, я думаю ему бы хотелось, чтобы мы все праздновали его жизнь и вместе смеялись над старыми добрыми днями.

Свои первые шаги в покере Лейн совершил как дилер в небольших казино. Впоследствии он перебрался в Лас-Вегас, где и начал карьеру профессионального покериста. В 90-х Лейн уже был настоящей звездой игры. Первый из шести своих браслетов WSOP он выиграл в 1999 году. Это был турнир по Лимитному Холдему, а победа в нем принесла Флеку 224 тысячи долларов.

Последний же для себя трофей Мировой серии Лейн получил в 2008 году в соревнованиях по Пот-Лимит Омахе, заработав самый крупный выигрыш в карьере – 577 тысяч долларов. Всего же покерные турниры принесли Флеку за жизнь более 5 млн долларов призовых.