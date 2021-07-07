Покерная семья Мерсье получила очередное пополнение

Одна из самых известных покерных семей Джейсон и Наташа Мерсье уже в третий раз стали родителями.

Об ожидании малыша пара объявила еще в декабре прошлого года – в своем твиттере Наташа рассказала, что они присоединились к "клубу тех, кто сделал ребенка на карантине". Сегодня же Джейсон сообщил, что жена подарила ему уже третьего сына! Мальчика назвали Майло Джон.

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В последние годы супруги Мерсье сконцентрированы на воспитании детей, впрочем, память об их покерных подвигах все еще жива. Джейсон, если кто-то забыл, обладатель 5 браслетов WSOP, чемпион EPT и выиграл за карьеру почти 20 миллионов долларов. Наташа имеет в своем активе 80 ITM в турнирах и чемпионское кольцо WSOPC.

Предложение будущей жене Джейсон сделал прямо во время одного из турниров WSOP 2016. Незадолго после этого пара решила отдохнуть от покера несколько лет, однако скилл никуда не делся. В 2019 году Джейсон Мерсье вдруг решил сыграть турнир суперхайроллеров с бай-ином 50 тысяч долларов и ... стал его победителем, заработав более 700 000 баксов.