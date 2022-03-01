Бен Ролле является одним из наименее публичных представителей покерного комьюнити, впрочем, не мог не отреагировать на захватническую войну в Украине.

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Начав очередную сессию, которую транслировал вживую, Ролле пообещал отдать половину профита на помощь Украине. Австриец потратил на загрузку 85 тысяч долларов, а на финише турнирных онлайн-баталий накопил 113К. Следовательно, почти 15 тысяч долларов Бен отдал на добрые дела.

К средствам от выигрыша "bencb789" доплюсует поступления от донатов и платных подписок. Об общей сумме, которая трансформируется в материальную помощь украинцам, Бен Ролле впоследствии отчитается перед своими фолловерами. Средства для жертв войны австриец будет собирать до конца марта.