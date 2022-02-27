Покерная элита предоставляет убежище украинским беженцам

Циничное нападение России на украинские земли не осталось в стороне от многих известных представителей покерного комьюнити. Кроме словесной поддержки, иностранные звезды интеллектуальной игры предлагают вполне реальную материальную помощь.

Известный литовский бизнесмен Антанас Гогуа, более известный в покерных кругах как Тони Джи, готов предоставить убежище украинским семьям на собственной курортной базе в Литве.

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Tony Resort расположена недалеко от Вильнюса возле городка Тракай в живописной местности. Владелец рекреационного комплекса уже приютил одну семью, двери Tony Resort открыты и для других беженцев из Украины. Связаться с Тони Джи можно по электронному адресу info@tonyresort.lt.



Tony Resort / фото katinodienos.lt

Напомним, утром 24 февраля этого года Россия напала на Украину. Войска агрессора обстреливают города ракетами и ведут полномасштабное наступление на областные центры. Украинские ВСУ мужественно защищают наши территории и наносят большие потери врагу.