Покерна еліта надає притулок українським біженцям

Цинічний напад Росії на українські землі не залишився осторонь багатьох відомих представників покерного ком’юніті. Крім словесної підтримки, іноземні зірки інтелектуальної гри пропонують цілком реальну матеріальну допомогу.

Відомий литовський бізнесмен Антанас Гогуа, більш відомий в покерних колах як Тоні Джі, готовий надати притулок українським сім’ям на власній курортній базі в Литві.

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Tony Resort розташована неподалік Вільнюса біля містечка Тракай у мальовничій місцевості. Власник рекреаційного комплексу уже приютив одну сім’ю, двері Tony Resort відкриті і для інших біженців з України. Зв’язатись із Тоні Джі можна за електронною адресою info@tonyresort.lt.



Tony Resort / фото katinodienos.lt

Нагадаємо, вранці 24 лютого цього року Росія напала на Україну. Війська агресора обстрілюють міста ракетами і ведуть повномасштабний наступ на обласні центри. Українські ЗСУ мужньо боронять наші території і завдають великих втрат ворогу.