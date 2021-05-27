Покерная индустрия победила COVID-19

Пандемия коронавируса на время практически уничтожила офлайн-покер как явление. И хотя, все крупные серии успешно перебрались в онлайн, все же и игроки, и поклонники покера уже серьезно соскучились по масштабной живой игре.

Однако, долгое ожидание подошло к концу. Уже 1 июня можно будет чуть ли не официально объявлять о победе офлайн-покера над пандемией. Все потому, что к нормальной жизни возвращается игровая столица мира – Лас-Вегас.

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С первого дня лета все заведения смогут убрать недавно обязательные пластиковые перегородки за покерными столами и позволят игрокам не надевать маски. Уже одно это сделает игру намного комфортнее. И что самое главное – власти разрешили всем казино работать на полную мощность, то есть принимать столько клиентов, сколько позволяет площадь. До сих пор заведения работали только на 50% своих возможностей.

Крупнейшие покерные площадки уже один за другим объявляют о старте масштабных серий, поэтому лето обещает быть горячим. Как, впрочем, и осень. Ведь в сентябре к привычному формату наконец вернется главное покерное событие планеты WSOP. Мировая серия в этом году пройдет в Вегасе с 30 сентября по 23 ноября.