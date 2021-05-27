Покерна індустрія перемогла COVID-19

Пандемія коронавірусу на якийсь час практично знищила офлайн-покер, як явище. І хоча, усі великі серії успішно перебралися в онлайн, все ж і гравці, і шанувальники покеру уже серйозно скучили за масштабною живою грою.

Проте, довге очікування підійшло до завершення. Уже 1 червня можна буде ледь не офіційно оголошувати про перемогу офлайн-покеру над пандемією. Усе тому, що до нормального життя повертається ігрова столиця світу – Лас-Вегас.

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З першого дня літа усі заклади зможуть забрати донедавна обов’язкові пластикові перегородки за покерними столами і дозволять гравцям не одягати маски. Вже це зробить гру набагато комфортнішою. Та що найголовніше – влада дозволила усім казино працювати на повну потужність, тобто приймати стільки клієнтів, скільки дозволяє площа. Досі заклади працювали лише на 50% своїх можливостей.

Найбільші покерні майданчики уже один за одним оголошують про старт масштабних серій, тож літо обіцяє бути гарячим. Як, зрештою, і осінь. Адже у вересні до звичного формату нарешті повернеться головна покерна подія планети WSOP. Світова серія цього року відбуватиметься у Вегасі із 30 вересня до 23 листопада.