PokerMatch раздаст своим игрокам 4 миллиона гривен в новой акции

Ведущий украинский покер-рум PokerMacth решил громко отпраздновать начало лета.

Недавно мы рассказывали о масштабной серии турниров, которая вскоре стартует в руме, теперь же хорошие новости ожидают мастеров кэша и Виндфолл-турниров (спинов).

Читайте также: В Харькове состоится чемпионат Украины по спортивному покеру

Поэтому с 7 июня по 12 сентября всех любителей кэш-игры и быстрых Виндфолл-турниров (спинов) ожидает увлекательная серия из 7 лидербордов. Каждые две недели PokerMacth будет разыгрывать в них до 200 000 гривен призовых, а общий призовой фонд акции Summer Millions превысит 4 000 000 гривен!

Все лидерборды будут разбиты на лиги в зависимости от лимитов (начиная с 0.05/0.1 грн) и вида игры. Свою долю от большого летнего пирога смогут получить как начинающие, так и опытные профи. Каждый спортсмен сможет выбрать свою лигу или принять участие во всех гонках одновременно и без ограничений.

За каждую гривну рейка за кэш-столами игроки будут получать 10 очков, а за каждую рейковую раздачу – еще 1 очко в зачет.

В Виндфолл-лидербордах игроки смогут набирать очки в зависимости от лимита который играют, и занятого места в турнире. Чем дороже турнир и выше итоговое место – тем больше очков пойдет в зачет лидерборда. Все детали акции Summer Millions и правила начисления очков читайте на официальном сайте PokerMatch.