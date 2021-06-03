PokerMatch роздасть своїм гравцям 4 мільйони гривень у новій акції

Провідний український покер-рум PokerMacth вирішив гучно відсвяткувати початок літа.

Нещодавно ми розповідали про масштабну серію турнірів, яка незабаром стартує у румі, тепер же хороші новини чекають на майстрів кешу та Віндфол-турнірів (спінів).

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Отож із 7 червня по 12 вересня всіх любителів кеш-гри та швидких Віндфол-турнірів (спінів) очікує захоплива серія з 7 лідербордів. Що два тижні PokerMacth розігруватиме в них до 200 000 гривень призових, а загальний призовий фонд акції Summer Millions перевищить 4 000 000 гривень!

Усі лідерборди будуть розбиті на ліги в залежності від лімітів (починаючи з 0.05/0.1 грн) та виду гри. Свою частку від великого літнього пирога зможуть отримати як початківці, так і досвідчені профі. Кожен зможе вибрати свою лігу або взяти участь в усіх гонках одночасно та без обмежень.

За кожну гривню рейку за кеш-столами гравці отримуватимуть 10 очок, а за кожну рейкову роздачу — ще 1 очко в залік.

У Віндфол-лідербордах гравці зможуть набирати очки залежно від ліміту, що грається, та зайнятого місця в турнірі. Що дорожчий турнір та вище підсумкове місце — то більше очок піде у залік лідерборду.ро усі деталі акції Summer Millions та правила нарахування очок читайте на офіційному сайті PokerMatch.