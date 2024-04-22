Незрячий игрок: успешная покеристка назвала ее самый запоминающийся момент на WSOP

Мария Хо вспомнила о своих выступлениях на Мировой серии покера, а также дала несколько советов для тех, кто в этом году примет участие в наиболее престижном фестивале. Американка также "раскрыла карты" относительно того, какого турнира ждет больше всего.

Американку Марию Хо небезосновательно называют одной из самых опытных игроков на Мировой серии покера. Покеристка, которая выиграла почти 5,3 млн долларов призовых за карьеру, свой первый ІТМ на WSOP оформила еще в 2005 году. Поэтому менее опытным игрокам, которые отправляются в Лас-Вегас в этом году, не помешает прислушаться к советам Марии Хо.

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Невыспавшийся покерист – легкая мишень

Активных гриндеров на WSOP ждет 12-часовой рабочий день, а фестиваль продлится почти два месяца. И не обращайте внимания на то, что вы преимущественно будете сидеть в кресле. Игра невероятно истощает не только психологически, но и физически. Поэтому не будет лишним подготовить свой организм к этому покерному марафону. Длительный здоровый сон не только поможет вам хорошо чувствовать себя, но и получить преимущество над более уставшими соперниками. Это настолько важно, отмечает Мария Хо, что ради сна можно даже пожертвовать опозданием на турнир. Впоследствии все наверстаете.



Мария Хо / Facebook покеристки

Залип в смартфон – потерял стек

Если уже добрались на Мировую серию и внесли немалые средства за участие в турнире, найдите в себе силы отложить смартфон, или другой гаджет во время игры. Эти маленькие электронные "помощники" невероятно отвлекают и могут стоить вам не только фишек, но и участия в турнире. Игрок, который залипает в смартфоне, опускает важные детали, как раздачи, в которых не участвует, или сбор нотсов на соперников. Лучше уж поставить себе в наушниках фоново любимый плейлист и не втыкать на работе.



Мария Хо / Фото Poker.org

Сытый покерист – непобедимый покерист

Еще один важный аспект, который поможет держать себя в игровом тонусе, – питания. В течение изнурительных баталий на WSOP нужно сделать акцент на высокоэнергетических продуктах, которые обеспечат сытость на длительный период времени. Это могут быть снеки с высоким содержанием белка, калорийный батончик, или орехи. Мария Хо, скажем, придерживается диеты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, которая базируется на макроэлементах. Это позволяет покеристке использовать обеденный перерыв не на поглощение пищи, а на ментальный отдых, скажем, на медитацию.

Турнир с особой аурой

Мария Хо, как и большинство респондентов, которых спрашивали о наиболее любимом турнире на WSOP, Америки не открыла. Покеристка, конечно же, выбрала Main Event с бай-ином 10 000 долларов и миллионами долларов призовых для чемпиона. За спиной Марии 11 выступлений в Главном событии, а наиболее памятным оказался 2007 год, когда американка последней из женщин сошла с дистанции и заняла 38-е место, которое принесло ей 237 865 долларов призовых. Несмотря на колоссальный опыт, добавляет Мария, этот турнир всегда вызывает у нее особые эмоции, а цена каждой фишки здесь выше, чем в любом другом турнире.



Мария Хо на WSOP 2007 / Фотот Cardplayer

Покер на ощупь

Еще один эпизод на WSOP, который Мария Хо не могла оставить без внимания, игра за одним столом с незрячим покеристом. Регламентом, напомним, разрешено, чтобы таким особым игрокам помогал человек, который шепотом озвучивает карту, а все решения принимает тот, кто сидит за столом. Это еще раз доказывает, что покер – это игра, в которой все в равных условиях, независимо от возраста, пола, или различных физиологических особенностей. Этот эпизод очень поразил покеристку, ведь незрячий, к тому же, демонстрировал невероятно крутую игру, хотя и не имел возможности "читать" оппонентов. Итак покер – это игра, которая объединяет всех и под силу каждому, резюмирует Мария Хо.

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