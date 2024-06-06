Аж челюсть отвисла: покериста брутально переехали на бабле в турнире за 5 000 долларов – видео

Мартин Стаусхольм имеет все шансы завоевать звание самого невезучего игрока нынешнего WSOP. Датский покерист умудрился вылететь из турнира, получив на флопе почти сто процентов на победу в раздаче.

Если считаете, что в покере фортуна к вам ну очень неблагосклонна, посмотрите видео ниже и убедитесь, что это еще цветочки. Мартин Стаусхольм на собственной шкуре почувствовал всю боль этой игры.

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Датский покерист, который выиграл почти 3 миллиона долларов призовых за карьеру, имел все шансы докинуть по крайней мере еще 10К на банкролл. В турнире WSOP 8-Handed No-Limit Hold'em с бай-ином 5 000 долларов Стаусхольм имел один из самых коротких стеков на бабле – вылет следующего игрока гарантировал каждому участнику как минимум удвоение бай-ина.

Собственно Мартину с большого блайнда пришлось отправить всю свою мелочь на середину стола с Q-6s под давлением Алекса Китинга. Американец оказался позади с 10-7о, более того флоп 3-5-7 (все трефы) закрыл датчанину флеш и практически не оставлял шансов агрессору на победу. Но произошло чудо.

Видео из сети X PokerNews

Дилер открыл тьорном десятку, подарив Китингу две пары, а ривером – семерку и закрыл фул-хауз. Такой ранаут шокировал не только непосредственных участников раздачи, но и того, кто раздавал. Дилеру повезло, что Мартин Стаусхольм умеет проигрывать, а то бы наслушался проклятий на собственную голову.

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Валентин Шабельник стал одним из счастливчиков, которые вытащили максимальное баунти в турнире Mystery Millions в рамках WSOP. Впрочем, семизначная сумма, похоже, не слишком впечатлила нашего покериста.