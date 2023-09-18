Больничный для слабаков: покерист затянул турнир, едва придя в себя после тяжелой операции

Покерный профи Макс Колман, перенеся операцию на мозге, триумфально вернулся к работе. Американец выиграл онлайн турнир только после 1,5 месяца реабилитации.

Профессионалы покера – железные люди, доказано Максом Колманом. Американец, выигравший в живых турнирах более 3,5 миллионов долларов призовых, молниеносно вернулся в профессию, перенеся тяжелую операцию.

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Над владельцем двух браслетов WSOP в конце июля 11 часов колдовали хирурги, удаляя доброкачественную опухоль мозга. Болезнь – акустическая неврома – образование на оболочке слухового нерва, что приводит к ухудшению слуха. Операция прошла успешно, однако пациенту после этого долгое время нельзя было нагружать мозг. В случае Колмена это главный инструмент, который позволяет покеристу зарабатывать на жизнь. Пришлось взять паузу в работе.



Макс Колман / Фото PokerGO

Впрочем, уже через полтора месяца реабилитации американец включился в игру и сразу же отметился триумфом. Колман победил в онлайн-турнире за 109 долларов и оформил четырехзначные призовые. Для профессионала такого калибра – приз не впечатляющий, но Макс доказал прежде всего себе, что никакие трудности не способны выбить его из колеи.