Жадный миллионер: покерист не дал "партнерам" заработать сотни тысяч долларов

Шон Перри недосчитался кругленькой суммы из-за собственной самоуверенности в прогнозах на спорт. Остальные прогнозисты сразятся за фантастическую сумму.

Покерист Шон Перри, выигравший призовыми за карьеру почти 6,9 миллиона долларов призовых, принял участие в турнире прогнозистов спортивных событий. Если бы не самоуверенность американца, он и еще 12 участников разделили бы 9 267 000 долларов.

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Шон Перри инвестировал 1 000 баксов в своеобразный турнир прогнозирования результатов игр NFL (Национальной футбольной лиги) – Circa Survivor. Американец успешно одолел 15 туров и в компании еще 12 прогнозистов претендовал на свою долю от общего призового фонда. Однако для того, чтобы поровну разделить 9,27 млн долларов, нужен был кворум, но Перри отказался от сделки.

Покерист до последнего верил в команду "Денвер Бронкос", которая не оправдала его ожиданий и, несмотря на статус фаворита, уступила на последних минутах матча. Как итог, Перри и другие 12 участников недосчитался 712 846 долларов. В турнире Circa Survivor осталось только четверо лучших и, если им удастся договориться, каждый заберет по 2 316 750 долларов.