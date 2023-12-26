Захланний мільйонер: покерист не дав "партнерам" заробити сотні тисяч доларів

Шон Перрі недорахувався кругленької суми через власну самовпевненість у прогнозах на спорт. Решта прогнозистів поборються за фантастичну суму.

Покерист Шон Перрі, який виграв призовими за кар’єру майже 6,9 мільйона доларів призових, взяв участь в турнірі прогнозистів спортивних подій. Якби не самовпевненість американця, він та ще 12 учасників розділили б 9 267 000 доларів.

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Шон Перрі інвестував 1 000 в своєрідний турнірі прогнозування результатів ігор NFL (Національної футбольної ліги) – Circa Survivor. Американець успішно здолав 15 турів і в компанії ще 12 прогнозистів претендував на свою частку від загального призового фонду. Однак для того, щоб порівну розділити 9,27 млн доларів, потрібен був кворум, утім лише Перрі відмовився від угоди.

Покерист до останнього вірив у команду "Денвер Бронкос", яка не виправдала його очікувань і, попри статус фаворита, поступилась на останніх хвилинах матчу. Отже Перрі, як й інші 12 учасників, недорахувався 712 846 баксів. В турнірі Circa Survivor відтак залишилось лише четверо найкращих і, якщо їм вдасться домовитись, кожен забере 2 316 750 доларів.