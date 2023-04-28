На коленях по главной улице Лас-Вегаса: покерист согласился на безумное пари – видео

Лас-Вегас не зря считается одним из самых ярких городов США, где можно найти множество разнообразных развлечений. Это и продемонстрировал покерист Ричард Алати, проспоривший 10 000 долларов, согласившись ползать на коленях.

Ричард Алати – американский покерист, выигравший более 800 000 долларов в живых турнирах. Однако о нём чаще вспоминают по другим поводам. Рич обладает удивительным умением придумывать очень странные пари.

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В 2018 году Алати поспорил на 100 000 долларов, что проведёт в абсолютно темной ванной комнате целый месяц. Без телефона и общения с людьми. Психологи всерьёз опасались, что такой эксперимент может травмировать чудаковатого покериста.

Через несколько дней у Ричарда действительно начались галлюцинации, но Алати справился с ними и в целом чувствовал себя отлично. В основном он спал и медитировал. Через 20 дней Рори Янг предложил прервать пари и выплатил покеристу 62 400 долларов.

Теперь американец придумал новое пари, но уже на 10 000 долларов. По условиям он должен был на четвереньках проползти 4 километра до входа в казино Aria без остановок. Рич преодолел больше половины дистанции, но приостановил пари и решил откупиться.