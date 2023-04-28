Рачки головною вулицею Лас-Вегаса: покерист погодився на божевільне парі – відео

Лас-Вегас недарма вважається одним із найяскравіших міст у США, де можна знайти безліч різноманітних розваг. Це й продемонстрував покерист Річард Алаті, який програв 10 000 доларів, погодившись повзати на колінах.

Річард Алаті – американський покерист, який виграв у живих турнірах понад 800 000 доларів. Однак частіше про нього згадують з іншої причини. Річ має дивовижне вміння вигадувати божевільні парі.

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У 2018 році Алаті побився об заклад на 100 000 доларів, що проведе в абсолютно темній ванній кімнаті цілий місяць. Без телефону та будь-якого спілкування з людьми. Психологи побоювалися, що такий експеримент може травмувати дивакуватого покериста.

Через кілька днів у Річарда справді почалися галюцинації, але Алаті впорався з ними та загалом почував себе чудово. Здебільшого він спав та займався медитацією Через 20 днів Рорі Янг запропонував перервати парі та виплатив покеристу 62 400 доларів.

Тепер американець вигадав нове парі, але вже на 10 000 доларів. За умовами він мав проповзти на колінах 4 кілометри до входу в казино Aria. Річ подолав більшу частину дистанції, але змушений був зупинити парі та відкупитися.