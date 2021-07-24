Покерист оказался на приеме у психиатра из-за неудачной шутки

Довольно привычной во всем мире является практика, когда казино запрещают вход определенным лицам. Обычно, это случается из-за того, что игрок нарушает правила заведения.

Однако американский покерист Скот Робинсон получил бан в известном и популярном казино Borgata в Атлантик-Сити из-за совершенно уникальных обстоятельств.

Скот приехал принять участие в WPT Borgata Poker Open и решил поселиться в местном отеле. Когда клерк спросил на каком этаже Робинсон хочет снять номер, покерист ответил:

Если бы мне надо было выпрыгнуть из окна высокого этажа во время пожара или землетрясения, то мне удалось бы?

Сотрудник отеля попросил Скота ни в коем случае такого не делать, на что покерист продолжил сверкать свое остроумием:

Ну, если я все равно не останусь живым, то мне безразлично какой это будет этаж.

Номер Робинсон таки получил, впрочем, вскоре туда пришли представители Службы безопасности отеля, которые заставили Скота поехать в больницу и пройти осмотр у психиатра. С этим покерист успешно справился, впрочем, когда вернулся, то узнал, что теперь ему пожизненно запрещен вход в гостиницу и казино Borgata. Причиной бана стала "попытка суицида".

Скот Робинсон, конечно, не согласился с таким радикальным решением и подал на Borgata в суд. Покерист надеется получить по своему иску более миллиона долларов – 200 тысяч из них за моральный ущерб, а 850 – в качестве компенсации за потерянные потенциальные прибыли, которые Скот мог получать в этом казино в будущем. Робинсон вполне может претендовать на столь внушительную сумму, ведь за последние три года он выиграл в живых турнирах в Borgata более 400 тысяч долларов.