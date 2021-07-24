Покерист опинився на прийомі в психіатра через невдалий жарт

Досить звичною у всьому світі є практика, коли казино забороняють вхід певним особам. Зазвичай, це трапляється через те, що гравець якось порушить правила закладу.

Проте американський покерист Скот Робінсон отримав бан у відомому та популярному казино Borgata у Атлантик-Сіті за абсолютно унікальних обставин. Скот приїхав взяти участь у WPT Borgata Poker Open і вирішив поселитися у місцевому готелі. Коли клерк запитав на якому поверсі Робінсон хоче зняти номер, покерист відповів:

Якщо б мені треба було вистрибнути з вікна високого поверху під час пожежі чи землетрусу, то мені вдалося б?.

Співробітник готелю попросив Скот в жодному разі такого не робити, на що покерист продовжив виблискувати своє дотепністю:

Ну, якщо я все одно не залишуся живим, то мені байдуже який це буде поверх.

Номер Робінсон таки отримав, утім незабаром туди завітали представники служби безпеки готелю, які примусили Скота поїхати до лікарні та пройти огляд у психіатра. З цим покерист успішно впорався, утім коли повернувся то дізнався, що тепер йому пожиттєво заборонений вхід до готелю і казино Borgata. Причиною бану стала "спроба суїциду".

Скот Робінсон, звісно, не погодився із таким радикальним рішенням і подав на Borgata до суду. Покерист сподівається отримати за своїм позовом понад мільйон доларів – 200 тисяч з них за моральну шкоду, а 850 – як компенсацію за втрачені потенційні прибутки, які Скот міг отримувати у цьому казино в майбутньому. Робінсон цілком може претендувати на таку значну суму, адже за останніх три роки він виграв у живих турнірах в Borgata понад 400 тисяч доларів.