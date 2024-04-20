"Это мальчик!" Покерист пожертвовал стеком, чтобы поддержать роженицу

Ник Юнис имел хорошие шансы побороться за 136 750 долларов призовых, но покинул турнир, потому что его жена рожала. Счастливый отец нисколько не жалеет о своем выборе.

Покерист Ник Юнис встретил свою будущую жену в 2022 году, а через год пара поженилась. К сожалению врачи констатировали, что женщина не может иметь детей, но в жизни случаются чудеса.

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Избранница Юниса забеременела через три месяца после объявления страшного вердикта, а на днях родила покеристу сына. Мальчик просился на свет в тот момент, как его отец находился на работе и претендовал на хорошие призовые в покерном турнире в 90 минутах езды от роддома.

Если кому-то интересно, почему я покинул свой стек, находясь на 11 позиции из 105 игроков в турнире за 1 100 долларов, потому что моя жена как раз рожала, а два часа назад я стал отцом. Добро пожаловать в мир, Мэтью Джеймс Юнис. Пусть благословит тебя Господь, как он нас благословил, - написал покерист на своей странице в соцсети Х.



Ник Юнис / Фото PokerNews

Рождение первенца, конечно, не идет в сравнение с главным призом, на который претендовал Ник Юнис в том турнире – 136 750 долларов. Это, очевидно, понимает и бекер покериста, который оплатил часть бай-ина и претендовал на свои проценты от выигрыша. Инвестор Юниса отнесся к ситуации с пониманием, без всяких финансовых претензий, и поддержал свежеиспеченного папочку.